Полиция Алматы прокомментировала историю с отказом в ВНЖ иностранке
Порядок рассмотрения подобных заявлений строго регламентирован.
В Алматы прокомментировали ситуацию, связанную с публикацией о трудностях получения вида на жительство, ранее появившейся в СМИ, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Департаменте полиции города Алматы, иностранная гражданка 1993 года рождения обратилась в подразделение миграционной службы с заявлением о предоставлении разрешения на постоянное проживание 29 июля 2024 года.
В ведомстве отметили, что обращение было рассмотрено в установленном законом порядке — проведена проверка представленных документов и соблюдены все необходимые процедуры.
По итогам рассмотрения было принято мотивированное решение об отказе в выдаче разрешения на постоянное проживание в связи с отсутствием предусмотренных законодательством оснований. Решение было оформлено надлежащим образом и доведено до заявительницы 19 сентября 2024 года.
В полиции подчеркнули, что порядок рассмотрения подобных заявлений строго регламентирован законодательством Республика Казахстан и является единым для всех заявителей. Решения принимаются исключительно на основе представленных документов и правовых норм.
Также уточняется, что повторных обращений от заявительницы в миграционную службу не поступало.
Напомним, ранее сообщалось, что уроженка Алматы несколько лет не может получить ВНЖ в Казахстане.
