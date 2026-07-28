Для участия в волонтерской программе международного турнира «Игры будущего» поступило более 1400 заявок. По итогам отбора 800 волонтеров вошли в основной состав и прошли специальную подготовку, сообщил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев на брифинге в СЦК, передает BAQ.KZ.

«Всего для участия в волонтерской программе поступило более 1400 заявок. По итогам отбора 800 волонтеров вошли в основной состав и прошли специальную подготовку», - сказал вице-министр.

Он отметил, что во время турнира волонтеры будут задействованы по 16 функциональным направлениям. В их числе: аккредитация, логистика, транспортное и медицинское сопровождение, организация официальных церемоний, работа со средствами массовой информации и международными делегациями.

Кто представляет Казахстан

Казахстан на турнире представят 11 команд, а также отдельные спортсмены.

Когда и где уже проводили «Игры Будущего»

В 2025 году Игры Будущего проводились в Абу-Даби. В престижном турнире принимали участие и казахстанские спортивные клубы по дисциплинам фиджитал футбол, фиджитал баскетбол и фиджитал шутер CS2. Казахстан был представлен тремя сильными клубами: XGoat - победители по CS2 на Играх Будущего 2024 в Казани; UEL Team - победители отборочных по фиджитал футболу. А также профессиональный баскетбольный клуб PBC Astana, в составе которой играют спортсмены национальной сборной.