818 казахстанцев подготовят для работы в Катаре — Минтруда
Перед отправкой граждан Казахстана планируется обучить требованиям катарской стороны.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан планирует подготовить и направить 818 своих граждан для трудоустройства в Катаре. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, передаёт BAQ.KZ.
"После ратификации соглашения с Катаром мы планируем начать реализацию программы уже со следующего года. На первом этапе предусмотрена подготовка и отправка 818 наших граждан для работы в Катаре", — сообщил Ертаев.
По его словам, катарские работодатели в основном нуждаются в специалистах нефтегазовой отрасли, и именно в этом направлении будут трудоустроены казахстанцы.
"Работодатели Катара в основном из нефтегазовой сферы. Поэтому наши граждане, которые хотят работать в этой отрасли, смогут подать заявку. Через местные исполнительные органы и специальные онлайн-порталы будет опубликован список необходимых профессий", — пояснил Ертаев.
Он отметил, что пока квота на казахстанских работников не утверждена, так как сотрудничество с Катаром только начинается после ратификации соглашения.
"Сейчас квоты нет, потому что работа с Катаром ещё не началась. После завершения ратификации мы планируем запустить программу с начала следующего года", — добавил вице-министр.
Перед отправкой граждан Казахстана планируется обучить требованиям катарской стороны, включая правила трудового законодательства, культуру и условия проживания.
"Перед отправкой все кандидаты пройдут обучение — им объяснят местное законодательство и порядок трудовой деятельности. Только после этого они смогут выехать и начать работать легально", — подчеркнул Ертаев.
Самое читаемое
- IMD: Казахстан улучшил позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности
- Казахстанские вузы укрепили лидерство в мировом рейтинге Times Higher Education
- Токаев поручил министру финансов усилить контроль за госсредствами
- С 20 октября в Казахстане изменятся правила ввоза автомобилей: что нужно знать
- Почему продукты в Казахстане дешевле, чем в соседних странах