Казахстан планирует подготовить и направить 818 своих граждан для трудоустройства в Катаре. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, передаёт BAQ.KZ.

"После ратификации соглашения с Катаром мы планируем начать реализацию программы уже со следующего года. На первом этапе предусмотрена подготовка и отправка 818 наших граждан для работы в Катаре", — сообщил Ертаев.

По его словам, катарские работодатели в основном нуждаются в специалистах нефтегазовой отрасли, и именно в этом направлении будут трудоустроены казахстанцы.

"Работодатели Катара в основном из нефтегазовой сферы. Поэтому наши граждане, которые хотят работать в этой отрасли, смогут подать заявку. Через местные исполнительные органы и специальные онлайн-порталы будет опубликован список необходимых профессий", — пояснил Ертаев.

Он отметил, что пока квота на казахстанских работников не утверждена, так как сотрудничество с Катаром только начинается после ратификации соглашения.

"Сейчас квоты нет, потому что работа с Катаром ещё не началась. После завершения ратификации мы планируем запустить программу с начала следующего года", — добавил вице-министр.

Перед отправкой граждан Казахстана планируется обучить требованиям катарской стороны, включая правила трудового законодательства, культуру и условия проживания.