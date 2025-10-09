  • 9 Октября, 12:47

818 казахстанцев подготовят для работы в Катаре — Минтруда

Перед отправкой граждан Казахстана планируется обучить требованиям катарской стороны.

Сегодня, 12:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Freepik Сегодня, 12:27
Сегодня, 12:27
58
Фото: Freepik

Казахстан планирует подготовить и направить 818 своих граждан для трудоустройства в Катаре. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, передаёт BAQ.KZ.

"После ратификации соглашения с Катаром мы планируем начать реализацию программы уже со следующего года. На первом этапе предусмотрена подготовка и отправка 818 наших граждан для работы в Катаре", — сообщил Ертаев.

По его словам, катарские работодатели в основном нуждаются в специалистах нефтегазовой отрасли, и именно в этом направлении будут трудоустроены казахстанцы.

"Работодатели Катара в основном из нефтегазовой сферы. Поэтому наши граждане, которые хотят работать в этой отрасли, смогут подать заявку. Через местные исполнительные органы и специальные онлайн-порталы будет опубликован список необходимых профессий", — пояснил Ертаев.

Он отметил, что пока квота на казахстанских работников не утверждена, так как сотрудничество с Катаром только начинается после ратификации соглашения.

"Сейчас квоты нет, потому что работа с Катаром ещё не началась. После завершения ратификации мы планируем запустить программу с начала следующего года", — добавил вице-министр.

Перед отправкой граждан Казахстана планируется обучить требованиям катарской стороны, включая правила трудового законодательства, культуру и условия проживания.

"Перед отправкой все кандидаты пройдут обучение — им объяснят местное законодательство и порядок трудовой деятельности. Только после этого они смогут выехать и начать работать легально", — подчеркнул Ертаев.

Самое читаемое

Наверх