Национальный центр качества дорожных активов (НЦКДА) открыл сезон производственной практики для студентов профильных вузов. 45 студентов прибыли во все филиалы центра, чтобы пройти обучение на реальных объектах и получить первые навыки профессиональной деятельности в дорожной отрасли, передает BAQ.KZ.

Одной из участниц программы стала Лаура Инабекова, студентка 3 курса ALT университета. Она проходит практику в лаборатории, где проводятся испытания инертных материалов и асфальтобетонных смесей. Здесь Лаура изучает методы оценки качества асфальтобетона, битума, цемента, грунтов и других строительных материалов. Всего в лабораториях НЦКДА проводится более 200 видов испытаний дорожно-строительных материалов (ДСМ).

"Я как раз учусь по данной специальности, и для меня это отличная возможность применить теорию на практике. Очень рада быть частью такого большого и важного проекта", — делится Лаура.

Стажёры отмечают, что практика существенно отличается от теории, особенно в плане применения новых технологий и решений в реальных условиях.

"На производстве всегда есть место свежим идеям. Поддержка со стороны наставников — на высоте", — говорит студент Мирас Калдыгулов.

Практика в НЦКДА — оплачиваемая. Каждый студент получает 85 000 тенге в месяц. С момента запуска программы практику в НЦКДА прошли 243 студента, из них 26 остались работать в центре, а некоторые даже заняли руководящие должности.

"Мы учим студентов не только технологиям, но и ответственности. От качества нашей работы зависит безопасность дорог, по которым ежедневно ездят люди", — отметил наставник стажёров Дархан Арыкпаев, заведующий испытательной лабораторией.

Программа практики в НЦКДА становится важным шагом в подготовке квалифицированных специалистов и укрепляет кадровый потенциал дорожной отрасли, которая сегодня остро нуждается в молодых кадрах.