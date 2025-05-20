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85 000 за опыт: будущие дорожники начали практику

В НЦКДА стартовал сезон практики для будущих дорожников.

Вчера, 17:26
АВТОР
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Министерство транспорта Республики Казахстан Вчера, 17:26
Вчера, 17:26
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Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

Национальный центр качества дорожных активов (НЦКДА) открыл сезон производственной практики для студентов профильных вузов. 45 студентов прибыли во все филиалы центра, чтобы пройти обучение на реальных объектах и получить первые навыки профессиональной деятельности в дорожной отрасли, передает BAQ.KZ.

Одной из участниц программы стала Лаура Инабекова, студентка 3 курса ALT университета. Она проходит практику в лаборатории, где проводятся испытания инертных материалов и асфальтобетонных смесей. Здесь Лаура изучает методы оценки качества асфальтобетона, битума, цемента, грунтов и других строительных материалов. Всего в лабораториях НЦКДА проводится более 200 видов испытаний дорожно-строительных материалов (ДСМ).

"Я как раз учусь по данной специальности, и для меня это отличная возможность применить теорию на практике. Очень рада быть частью такого большого и важного проекта", — делится Лаура.

Стажёры отмечают, что практика существенно отличается от теории, особенно в плане применения новых технологий и решений в реальных условиях.

"На производстве всегда есть место свежим идеям. Поддержка со стороны наставников — на высоте", — говорит студент Мирас Калдыгулов.

Практика в НЦКДА — оплачиваемая. Каждый студент получает 85 000 тенге в месяц. С момента запуска программы практику в НЦКДА прошли 243 студента, из них 26 остались работать в центре, а некоторые даже заняли руководящие должности.

"Мы учим студентов не только технологиям, но и ответственности. От качества нашей работы зависит безопасность дорог, по которым ежедневно ездят люди", — отметил наставник стажёров Дархан Арыкпаев, заведующий испытательной лабораторией.

Программа практики в НЦКДА становится важным шагом в подготовке квалифицированных специалистов и укрепляет кадровый потенциал дорожной отрасли, которая сегодня остро нуждается в молодых кадрах.

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