8,5 млрд теңге для жертв преступлений лежат без дела: депутаты требуют объяснений

За восемь лет в Казахстане собрали более 9,3 млрд теңге для компенсаций жертвам преступлений, но потерпевшим выплатили лишь около 855 млн теңге. Почему остальные деньги остаются на счетах, а пострадавшие месяцами ждут помощи, потребовала объяснить депутат Курултая Снежанна Имашева, передает BAQ.KZ.

С депутатским запросом член фракции партии «Әділет» обратилась к генеральному прокурору Берику Асылову, министру внутренних дел Ержану Саденову и министру финансов Мади Такиеву.

«В предвыборной программе партии «ӘДІЛЕТ» отмечается, что неотвратимость ответственности – это прежде всего защита потерпевшего и восстановление справедливости для тех, кто пострадал», - заявила Имашева.

Она напомнила, что Фонд компенсации потерпевшим действует с 2018 года. Его средства предназначены для единовременной помощи несовершеннолетним жертвам половых преступлений, пострадавшим от пыток, людям, зараженным вирусом иммунодефицита человека, гражданам, получившим тяжкий вред здоровью, и близким родственникам погибших в результате преступлений.

По данным депутата, с июля 2018 года по июль 2026 года в фонд поступило более 9 млрд 347 млн теңге. За тот же период около 5,5 тысячи потерпевших получили чуть более 855 млн теңге.

«Возникает закономерный вопрос: почему при наличии таких средств объем выплат остается сравнительно небольшим? Ведь потерпевших, имевших право на компенсацию, за эти годы было гораздо больше», - подчеркнула Имашева.

Она предложила выяснить, знают ли пострадавшие о своем праве на государственную помощь и с какими трудностями сталкиваются при обращении за выплатами.

Компенсации не пересматривали с 2018 года

Еще один вопрос депутата касается размеров выплат.

«Сегодня размер единовременной выплаты составляет от 30 до 50 месячных расчетных показателей, и он ни разу не пересматривался с момента создания Фонда. При этом следует учитывать, что получатели — это жертвы преступлений против личности», - отметила Имашева.

По ее мнению, накопленные средства позволяют рассмотреть повышение компенсаций либо расширение перечня получателей.

«С учетом нынешних накоплений в Фонде полагаем, что пришло время увеличить размеры выплачиваемых компенсаций либо расширить перечень категорий получателей помощи», - заявила депутат.

Потерпевшие могут ждать денег до четырех месяцев

Имашева обратила внимание и на сроки оформления помощи.

«В соответствии с законом компенсация должна предоставляться своевременно, практически с момента признания лица потерпевшим», - напомнила она.

Но на практике, по словам депутата, ожидание иногда затягивается до четырех месяцев.

«Процесс назначения помощи не оцифрован», - подчеркнула Имашева.

В своем запросе она предложила полностью автоматизировать назначение и выплату компенсаций. Один из вариантов предполагает создание единой цифровой платформы на базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

Отдельной проблемой депутат назвала недостаточный возврат средств фонда, которые должны взыскиваться с осужденных и других обязанных лиц.

«Сегодня уровень взыскания в регрессном порядке с осужденных и иных обязанных лиц средств, выплаченных потерпевшим, остается невысоким», - отметила она.

Имашева предложила проверить причины такой ситуации и пересмотреть механизм взыскания.

«В целом наша позиция заключается в следующем: средства Фонда не должны залеживаться на контрольных счетах, а должны реально работать на защиту потерпевших», - заявила депутат.

Запрос подписали депутаты фракции «Әділет» Снежанна Имашева, Марат Кожаев, Айман Аймаганова и Марат Кемалов. Они ожидают от государственных органов предложений по пересмотру размеров компенсаций, ускорению выплат и повышению доступности государственной помощи.