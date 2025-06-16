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89 млн тенге ушли в пирамиду: мангистаусцев заманили беспроцентным жильём

Сегодня, 18:42
АВТОР
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pexels.com Сегодня, 18:42
Сегодня, 18:42
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Фото: pexels.com

В Актау суд приговорил двух человек к шести годам лишения свободы за организацию финансовой пирамиды, передает BAQ.KZ.

Осужденные действовали по заранее спланированной схеме, распространяя рекламу о возможности беспроцентного приобретения жилья или автомобиля через созданный ими кооператив. Гражданам предлагалось внести денежные средства якобы для последующего получения имущества в порядке очередности.

В результате их действий пострадал 31 житель Мангистауской области, общий ущерб составил 89 миллионов тенге.

Один из осуждённых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление в Кызылорде.

Как и в других случаях, схема работала за счет постоянного привлечения новых вкладчиков, чьи деньги использовались для выплаты предыдущим участникам, что является классическим примером финансовой пирамиды.

Прокуратура региона вновь призывает граждан быть осторожными и критично относиться к обещаниям сверхвыгодных условий и "беспроцентных" сделок, особенно если они сопровождаются вкладом собственных средств в сомнительные кооперативы.

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