9-летний ребенок застрял головой в металлическом ограждении спорткорта в Караганде

В микрорайоне Степной-1 района Казыбек би города Караганды ребёнок 2017 года рождения застрял головой в металлическом ограждении спортивного корта на школьной площадке.

С помощью гидравлического инструмента спасатели разжали металлические конструкции и освободили ребёнка.

Ребёнок не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.

МЧС призывает родителей напоминать детям о правилах безопасности и не оставлять их без внимания во время игр на спортивных и игровых площадках.