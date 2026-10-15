9-летний ребенок застрял головой в металлическом ограждении спорткорта в Караганде
Спасатели помогли ребенку.
15 Октября 2026, 22:32
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15 Октября 2026, 22:3215 Октября 2026, 22:32
166Фото: Скриншот видео
В микрорайоне Степной-1 района Казыбек би города Караганды ребёнок 2017 года рождения застрял головой в металлическом ограждении спортивного корта на школьной площадке.
С помощью гидравлического инструмента спасатели разжали металлические конструкции и освободили ребёнка.
Ребёнок не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.
МЧС призывает родителей напоминать детям о правилах безопасности и не оставлять их без внимания во время игр на спортивных и игровых площадках.
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