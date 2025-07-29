В Жаксынском районном суде состоялось показательное судебное разбирательство по уголовному делу о хищении бюджетных средств, передает BAQ.KZ.

На скамье подсудимых оказалась бывшая бухгалтер одного из детских садов, обвинённая в присвоении более 9 миллионов тенге с использованием служебного положения.

Согласно материалам дела, с 2021 по 2023 год женщина незаконно переводила бюджетные средства на личные банковские счета, в том числе на счёт дочери. Для этого она использовала электронную цифровую подпись заведующей учреждения и подделывала платёжные документы, указывая в них свои реквизиты. Часть средств она также направила на оплату косметологических услуг.

Помимо этого, при сдаче налоговой отчётности подсудимая намеренно занижала данные, что привело к образованию налоговой задолженности предприятия на сумму свыше 6 миллионов тенге. В ходе судебного процесса её вина была полностью доказана свидетельскими показаниями, банковскими выписками, заключением экспертизы и другими материалами дела.

Суд учёл признание вины, раскаяние и частичное возмещение ущерба. В рамках гражданского иска отдел образования потребовал взыскания материального ущерба — суд признал право на его удовлетворение. В итоге, с применением закона "Об амнистии, в связи с тридцатилетием Конституции РК", женщине было назначено наказание в виде 2 лет 9 месяцев и 18 дней лишения свободы с лишением права работать в сфере бухгалтерии.

Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.