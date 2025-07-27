Специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции обнаружили 9 незарегистрированных насосных установок, осуществлявших незаконный забор воды из реки Сырдарья, передаёт BAQ.KZ.

В результате возбуждено 9 административных дел, на нарушителей наложены штрафы на общую сумму около 1,7 млн тенге.

Как отметили в Министерстве водных ресурсов и ирригации, в целом с начала года Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекцией выявлены 62 лица, использовавших воду без разрешения на специальное водопользование. Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила более 12,7 млн тенге.

Кроме того, специалисты инспекции провели разъяснительные работы в 73 населенных пунктах касательно вступления в силу нового Водного кодекса.

Один факт недобросовестного водопользования установлен Тобол-Торгайской бассейновой инспекцией. В частности, выявлен факт утечки в основной водопроводной трубе и неисправность прибора учета воды. В результате водопользователю был выписан штраф и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.