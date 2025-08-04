В Кызылординской области на сегодняшний день уже использовано 90,5% запланированного объема поливной воды - это 3,03 миллиарда кубометров из предусмотренных 3,35 млрд. Об оставшихся 9,5% планируется позаботиться до окончания текущего поливного сезона, передает BAQ.KZ.

Регион орошается в условиях дефицита: по данным Минводресурсов, 98% всех посевов получают влагу поочередно через пять магистральных и три межхозяйственных канала. Такая схема подачи воды стала вынужденной мерой в условиях засушливого лета.

Для стабилизации водоснабжения сельхозугодий в область были оперативно направлены 324 переносные насосные установки. Работы по их установке провели Министерство водных ресурсов и ирригации совместно с МЧС.

"Кызылординский филиал “Казводхоза” заключил 1015 договоров с аграриями по подаче поливной воды. Сейчас в регионе работает наша мониторинговая группа, которая следит за справедливым распределением ресурса", — сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

Напомним, что вегетационный период в южных регионах страны начался в этом году на 20 дней раньше обычного. Причина — аномально высокая температура и отсутствие осадков.