90% ушло на поля: в Кызылординской области почти исчерпан водный ресурс
Что будет с оставшимся урожаем?
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В Кызылординской области на сегодняшний день уже использовано 90,5% запланированного объема поливной воды - это 3,03 миллиарда кубометров из предусмотренных 3,35 млрд. Об оставшихся 9,5% планируется позаботиться до окончания текущего поливного сезона, передает BAQ.KZ.
Регион орошается в условиях дефицита: по данным Минводресурсов, 98% всех посевов получают влагу поочередно через пять магистральных и три межхозяйственных канала. Такая схема подачи воды стала вынужденной мерой в условиях засушливого лета.
Для стабилизации водоснабжения сельхозугодий в область были оперативно направлены 324 переносные насосные установки. Работы по их установке провели Министерство водных ресурсов и ирригации совместно с МЧС.
"Кызылординский филиал “Казводхоза” заключил 1015 договоров с аграриями по подаче поливной воды. Сейчас в регионе работает наша мониторинговая группа, которая следит за справедливым распределением ресурса", — сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.
Напомним, что вегетационный период в южных регионах страны начался в этом году на 20 дней раньше обычного. Причина — аномально высокая температура и отсутствие осадков.
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