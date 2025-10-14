90% всех расчетов в Казахстане проходят безналично – Минфин
Сегодня, 11:50
87Фото: BAQ.KZ
На брифинге в правительстве заместитель министра финансов Ержан Биржанов сообщил, что доля безналичных платежей в стране достигла рекордных 90%, передает корреспондент BAQ.KZ.
"Объем безналичных платежей с каждым годом растет. На сегодня с общей реализации объем безналичных платежей составляет 90%. Это рекордная цифра. Опасения, что из-за тотального контроля все уйдут в тень, не подтверждаются даже текущими цифрами", – заявил он.
Биржанов уточнил, что согласованные с Национальным банком изменения в правилах мобильных переводов вступят в силу с 1 января 2026 года.
