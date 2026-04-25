Слоны насмерть затоптали американского миллионера в Африке
Животные восприняли людей как угрозу и сразу перешли в атаку.
Сегодня 2026, 05:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 05:38Сегодня 2026, 05:38
231Фото: Istockphoto
В Габоне во время сафари трагически погиб 76-летний гражданин США Эрни Дозио, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
Выяснилось, что в лесу мужчина вместе с профессиональным проводником неожиданно столкнулся со стадом слонов — пятью самками и детёнышем.
Животные восприняли людей как угрозу и сразу перешли в атаку. В результате нападения Дозио погиб на месте, а его сопровождающий получил травмы.
Отмечается, что погибший владел виноградником в Калифорнии и на протяжении многих лет занимался охотой в Африке и Америке, собрав большую коллекцию трофеев.
