Слоны насмерть затоптали американского миллионера в Африке

В Габоне во время сафари трагически погиб 76-летний гражданин США Эрни Дозио, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

Выяснилось, что в лесу мужчина вместе с профессиональным проводником неожиданно столкнулся со стадом слонов — пятью самками и детёнышем.

Животные восприняли людей как угрозу и сразу перешли в атаку. В результате нападения Дозио погиб на месте, а его сопровождающий получил травмы.

Отмечается, что погибший владел виноградником в Калифорнии и на протяжении многих лет занимался охотой в Африке и Америке, собрав большую коллекцию трофеев.