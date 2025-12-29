В кулуарах Мажилиса депутат Елнур Бейсенбаев прокомментировал работу партии "Аманат" и перспективы политической конкуренции в стране, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что партия демонстрирует высокую активность в законодательной деятельности и уверенно лидирует по результатам социальных опросов.

"У нас на руках есть социальные среды, социальные опросы, по которым партия “AMANAT” утвердительно идет впереди. К примеру, из 98 инициированных законов 88 принадлежат нам. То есть 90%. Это же говорит о стойкости и компетентности нашей партии. Это говорит и о слабой конкуренции", — подчеркнул депутат.

Отвечая на вопрос о возможности ребрендинга или объединения с другими политическими партиями, Бейсенбаев заявил, что таких предложений пока не поступало и на повестке дня их нет.

"Пока таких предложений не было. Объединения с другими политическими партиями, тем более на повестке дня у партии “AMANAT”, нет. Данное политическое решение не стоит, но, конечно, к будущим выборам, к референдуму, к подготовке национальных законов и далее к выборам “AMANAT” будет более усиленно работать и готовиться", — добавил он.

Депутат также выразил мнение о перспективах формирования руководства парламента.