90% законов в этом году инициированы партией “AMANAT” — мажилисмен
В кулуарах Мажилиса депутат Елнур Бейсенбаев прокомментировал работу партии "Аманат" и перспективы политической конкуренции в стране, передает BAQ.KZ.
Он отметил, что партия демонстрирует высокую активность в законодательной деятельности и уверенно лидирует по результатам социальных опросов.
"У нас на руках есть социальные среды, социальные опросы, по которым партия “AMANAT” утвердительно идет впереди. К примеру, из 98 инициированных законов 88 принадлежат нам. То есть 90%. Это же говорит о стойкости и компетентности нашей партии. Это говорит и о слабой конкуренции", — подчеркнул депутат.
Отвечая на вопрос о возможности ребрендинга или объединения с другими политическими партиями, Бейсенбаев заявил, что таких предложений пока не поступало и на повестке дня их нет.
"Пока таких предложений не было. Объединения с другими политическими партиями, тем более на повестке дня у партии “AMANAT”, нет. Данное политическое решение не стоит, но, конечно, к будущим выборам, к референдуму, к подготовке национальных законов и далее к выборам “AMANAT” будет более усиленно работать и готовиться", — добавил он.
Депутат также выразил мнение о перспективах формирования руководства парламента.
"Каждая политическая партия будет бороться за власть, тем более за парламентское кресло. И, конечно, если большинство голосов будет за нашей партией, то мы уверены, что спикер и руководство парламента будут избраны от нашей партии большинством голосов", — заявил Елнур Бейсенбаев.
