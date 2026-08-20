900 учащихся пойдут в новую школу в Актобе
В Актобе новая школа готова принять учеников в новом учебном году.
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В Актобе состоялся День открытых дверей в общеобразовательной школе №81. Родители и будущие ученики смогли лично познакомиться с новой школой и увидеть условия, в которых дети будут учиться в предстоящем учебном году.
Гостям показали учебные кабинеты и лаборатории, спортивный и актовый залы, мастерские, а также другие современные пространства школы. Особое внимание было уделено оснащению, которое позволяет сочетать традиционное обучение с практическими и проектными занятиями.
Школа №81 расположена в микрорайоне «Алтын Орда» и рассчитана на 900 учащихся. Образовательное учреждение построено в 2025 году в рамках национального проекта «Келешек мектептері».
Новая школа — это не только современные учебные кабинеты, но и инфраструктура для всестороннего развития детей. Здесь созданы условия для учебы, творчества, занятий спортом и реализации практических проектов.
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