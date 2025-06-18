91 процедурный кабинет закрылся в Жамбылской области после проверок Минздрава
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В Жамбылской области добровольно прекратили деятельность 91 из 133 частных процедурных кабинетов после масштабных внеплановых проверок. Об этом сообщил Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК, передает BAQ.KZ.
Ревизия была инициирована после двух трагических случаев с летальным исходом, произошедших в медицинских организациях, нарушивших стандарты оказания помощи.
Нарушения — от отсутствия лицензий до неправильного хранения препаратов
По данным ведомства, в 58 закрывшихся кабинетах вообще отсутствовали разрешительные документы на медицинскую деятельность. Ещё 33 объекта сдали свои приложения к лицензии на доврачебную помощь. В ходе проверок выявлены грубые нарушения: отсутствие условий для экстренной помощи, несоблюдение санитарных норм и правил хранения медикаментов.
На данный момент завершены проверки в 37 учреждениях, составлены 46 административных протоколов, наложены штрафы на сумму 10,2 млн тенге. Работа продолжается ещё по 5 объектам.
Проверки пойдут по всей стране
Минздрав заявил, что аналогичные проверки будут организованы и в других регионах Казахстана. Основанием для внепланового контроля могут быть обращения граждан, запросы акиматов, местных управлений здравоохранения и поручения правоохранительных органов.
Ведомство настоятельно рекомендует казахстанцам обращаться только в лицензированные медорганизации, интересоваться квалификацией персонала и не соглашаться на процедуры в домашних условиях без врачебного наблюдения.
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