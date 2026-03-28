Прокуратура Туркестанской области выявила схему хищения бюджетных средств на сумму 928 млн тенге в деятельности ГКП на ПХВ «Ветеринарная служба», передает BAQ.KZ.

По данным надзорного органа, в период с 2022 по 2025 годы руководители и ответственные сотрудники предприятия незаконно переводили бюджетные средства, внося заведомо ложные сведения в платежные поручения при закупках товаров и услуг.

Как установили прокуроры, при перечислении денег субъектам предпринимательства использовались собственные электронные цифровые подписи. Для сокрытия незаконных действий в платежных документах указывались ИИН одних и тех же предпринимателей, при этом менялись только названия компаний.

Фактически, как отмечается, никакие услуги для «Ветеринарной службы» не оказывались, а товары не поставлялись.

В результате действий должностных лиц государству причинен значительный ущерб.

По данному факту материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере»). Расследование ведут специальные прокуроры управления уголовного преследования прокуратуры области, - сообщили в генпрокуратуре страны.

26 марта четверо должностных лиц — два бывших руководителя «Ветеринарной службы», их заместитель и главный бухгалтер — признаны подозреваемыми и взяты под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление возможной причастности других должностных лиц.

В прокуратуре отметили, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация по делу разглашению не подлежит.