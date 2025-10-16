В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова совместно с руководителем областного управления здравоохранения Ерланом Султангереевым и ректором ЗКМУ им. М. Оспанова Талгаром Абиловым посетила Клинику семейной медицины, где ознакомилась с работой персонала и отметила важную роль учреждения в обеспечении населения региона доступными и качественными медицинскими услугами, передаёт BAQ.KZ.

Министр также осмотрела научную библиотеку университета и студенческое общежитие № 5. Она оценила созданные условия для проживания и обучения студентов, подчеркнув, что благоустроенное общежитие способствует получению качественного образования и ведению активной студенческой жизни.

Акмарал Альназарова особо отметила работу университета по подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных в регионе.

"Отрадно, что 97,9% выпускников, завершивших обучение в этом году, уже трудоустроены. В сельской местности работают 132 специалиста, большинство из которых — выпускники профильных специальностей", - доложили министру.

В этом году впервые Министерство здравоохранения РК выделило дополнительные государственные гранты по программам резидентуры педиатрического профиля.

От НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет им. М. Оспанова" была подана заявка на восемь специальностей резидентуры: детская анестезиология и реаниматология, детская оториноларингология, детская неврология, детские инфекционные болезни, детская аллергология и иммунология, детская гастроэнтерология, детская челюстно-лицевая хирургия, а также детская травматология и ортопедия.

Так, из 15 мест государственного заказа освоено 12. Открытие в текущем году новых образовательных программ по педиатрическому направлению является важным шагом в подготовке кадров для системы детского здравоохранения региона.

Кроме того, в ходе встречи со специалистами онкологического отделения Медицинского центра ЗКМУ им. М. Оспанова министр подчеркнула значимость первичной медико-санитарной помощи для раннего выявления онкологических заболеваний.

Завершая рабочий визит, Акмарал Альназарова посетила Ситуационный центр, функционирующий на базе искусственного интеллекта при областной многопрофильной больнице, и высоко оценила эффективность современных цифровых решений в повышении качества медицинских услуг.