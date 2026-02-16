Абзал Ажгалиев и Денис Никиша вышли в четвертьфинал Олимпиады в Милане
В Милане на XXV зимних Олимпийских играх состоялись квалификационные забеги в шорт-треке на дистанции 500 метров среди мужчин, по итогам которых оба представителя сборной Казахстана вышли в четвертьфинал турнира, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Национальном олимпийском комитете Казахстана, чемпион этапов Кубка мира и Азиатских игр Абзал Ажгалиев в своём забеге финишировал первым и напрямую пробился в четвертьфинал.
В свою очередь двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, победитель Азиатских игр и знаменосец сборной на церемонии открытия Олимпиады Денис Никиша занял третье место в своём забеге и прошёл дальше по времени.
В НОК РК отмечают, что для Ажгалиева и Никиши это уже четвёртые Олимпийские игры в карьере.
Решающие старты, начиная с четвертьфиналов, пройдут в ночь с 18 на 19 февраля.
