В Милане на XXV зимних Олимпийских играх состоялись квалификационные забеги в шорт-треке на дистанции 500 метров среди мужчин, по итогам которых оба представителя сборной Казахстана вышли в четвертьфинал турнира, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете Казахстана, чемпион этапов Кубка мира и Азиатских игр Абзал Ажгалиев в своём забеге финишировал первым и напрямую пробился в четвертьфинал.

Фото: Сали Сабиров / НОК РК

В свою очередь двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, победитель Азиатских игр и знаменосец сборной на церемонии открытия Олимпиады Денис Никиша занял третье место в своём забеге и прошёл дальше по времени.

В НОК РК отмечают, что для Ажгалиева и Никиши это уже четвёртые Олимпийские игры в карьере.

Решающие старты, начиная с четвертьфиналов, пройдут в ночь с 18 на 19 февраля.