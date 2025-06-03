  • 3 Июня, 13:55
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Абзал Шынасыл не признаёт себя виновным в смерти Шерзата Полата

Он заявил, что подозреваемые не участвовали в конфликте.

Сегодня, 12:12
АВТОР
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скриншот Сегодня, 12:12
Сегодня, 12:12
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Фото: скриншот

Во время своего выступления в суде 3 июня Абзал Шынасыл повторно заявил, что не наносил ударов Шерзату Полату и не встречался с ним в момент конфликта. По его словам, он пришёл уже после начала драки, передаёт BAQ.KZ.

"Когда я подошёл, драка уже началась. Шерзат не нападал на меня, мы даже не сталкивались. Я никого из женщин, о которых говорят, не видел", — отметил он.

Шынасыл утверждает, что в видеозаписях он выглядит агрессивно, однако на деле ситуация развивалась иначе.

"На кадрах с балкона всё кажется жестоким, но те, кто смотрел с самого начала, понимают: всё выглядело не так однозначно", — заявил подсудимый.

Также он подчеркнул, что Дидар Калиахмет и Думан Ыскак не участвовали в конфликте. 

"Эти ребята не при чём. Я это говорю искренне и прошу учесть это при вынесении приговора" — отметил Абзал Шынасыл. 

Шынасыл попросил назначить ему наказание, соответствующее его действиям, и в очередной раз попросил прощения у семьи погибшего и у народа Казахстана.

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