Во время своего выступления в суде 3 июня Абзал Шынасыл повторно заявил, что не наносил ударов Шерзату Полату и не встречался с ним в момент конфликта. По его словам, он пришёл уже после начала драки, передаёт BAQ.KZ.

"Когда я подошёл, драка уже началась. Шерзат не нападал на меня, мы даже не сталкивались. Я никого из женщин, о которых говорят, не видел", — отметил он.

Шынасыл утверждает, что в видеозаписях он выглядит агрессивно, однако на деле ситуация развивалась иначе.

"На кадрах с балкона всё кажется жестоким, но те, кто смотрел с самого начала, понимают: всё выглядело не так однозначно", — заявил подсудимый.

Также он подчеркнул, что Дидар Калиахмет и Думан Ыскак не участвовали в конфликте.

"Эти ребята не при чём. Я это говорю искренне и прошу учесть это при вынесении приговора" — отметил Абзал Шынасыл.

Шынасыл попросил назначить ему наказание, соответствующее его действиям, и в очередной раз попросил прощения у семьи погибшего и у народа Казахстана.