Представитель сборной Казахстана по плаванию Адильбек Мусин стал серебряным призёром Игр исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает BAQ.KZ.

Казахстанский спортсмен показал результат 52.73 секунды на дистанции 100 метров баттерфляем, уступив представителю Узбекистана Эльдорбеку Усмонову (52.59).

Бронзовую медаль завоевал Джессе Сенгози из Уганды (53.45), а ещё один казахстанец — Максим Сказобцов — финишировал четвёртым с результатом 53.57 секунды.