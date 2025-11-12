Адильбек Мусин завоевал серебро Игр исламской солидарности в Эр-Рияде
Фото: Нургали Жумагазы
Представитель сборной Казахстана по плаванию Адильбек Мусин стал серебряным призёром Игр исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает BAQ.KZ.
Казахстанский спортсмен показал результат 52.73 секунды на дистанции 100 метров баттерфляем, уступив представителю Узбекистана Эльдорбеку Усмонову (52.59).
Бронзовую медаль завоевал Джессе Сенгози из Уганды (53.45), а ещё один казахстанец — Максим Сказобцов — финишировал четвёртым с результатом 53.57 секунды.
