«Әділет» предлагает направлять по 1 млрд тенге на жилье для молодежи в каждом регионе

Партия «Әділет» предлагает усилить региональные ипотечные программы для повышения доступности жилья для молодежи. Об этом заявила член Бюро Политического совета партии Карлыгаш Джаманкулова, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, для активного участия молодежи в общественной и экономической жизни недостаточно только квот и льгот. Молодым людям необходимы стабильная работа, возможности для открытия собственного дела и реальные инструменты поддержки в решении жилищного вопроса.

"Мы считаем, что не менее 20% состава общественных советов должны составлять молодые люди. Но молодежи недостаточно только квот. Им прежде всего нужны возможности, работа и поддержка для запуска собственного дела", – отметила Карлыгаш Джаманкулова.

Она подчеркнула, что партия предлагает расширить грантовую поддержку молодых предпринимателей, создавать новые рабочие места и обеспечивать финансирование бизнес-инициатив молодежи.

Отдельное внимание, по ее словам, необходимо уделить вопросу обеспечения жильем молодых семей.

"В каждом регионе необходимо предусмотреть не менее 1 млрд тенге на финансирование ипотечных программ для молодежи. Молодые люди должны с уверенностью смотреть в будущее", – сказала представитель партии.

По мнению партии "Әділет", стабильное финансирование региональных жилищных программ позволит молодым специалистам оставаться в своих регионах, развивать профессиональную деятельность, создавать семьи и повышать качество жизни.