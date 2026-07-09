Появились кадры задержания Данияра Елеусинова

Департамент полиции Астаны опубликовал кадры задержания олимпийского чемпиона по боксу Данияра Елеусинова, передает BAQ.KZ.

На опубликованном видео запечатлены момент задержания спортсмена, прохождение им медицинского освидетельствования, а также судебное заседание.

В полиции сообщили, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser после дорожно-транспортного происшествия покинул место аварии. В результате оперативно-розыскных мероприятий его местонахождение было установлено, после чего мужчину задержали.

В отношении Елеусинова составлены административные материалы по фактам управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего повреждение транспортных средств, а также оставления места дорожно-транспортного происшествия.

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В ведомстве подчеркнули, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и попытка скрыться после ДТП являются грубыми нарушениями законодательства и создают серьезную угрозу безопасности всех участников дорожного движения.

Напомним, специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны арестовал на 20 суток Данияра Елеусинова, который в состоянии алкогольного опьянения устроил сразу три дорожно-транспортных происшествия.