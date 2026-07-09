В Аркалыке завершают строительство аэропорта и обновляют город к юбилею
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В Аркалыке продолжается масштабное обновление городской инфраструктуры к 70-летию города. Ход работ во время рабочей поездки проверил аким Костанайской области Кумар Аксакалов, передает BAQ.KZ.
По информации акимата, за последние три года в городе обновили фасады 138 многоквартирных домов. В этом году внешний вид приведут в порядок еще у 50 жилых домов.
Продолжается реконструкция железнодорожного вокзала. Здесь обновляют инженерные сети, залы ожидания, кассовые зоны и санитарные помещения, а также устанавливают современные системы безопасности.
Особое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Уже в этом году Аркалык примет областную летнюю спартакиаду, поэтому сейчас идет капитальный ремонт стадиона «Жігер», где состоятся основные соревнования.
Кроме того, в прошлом году в городе открыли три новых спортивных объекта. Сейчас продолжается строительство крытого хоккейного корта и современного физкультурно-оздоровительного комплекса.
Одним из крупнейших проектов остается строительство аэропорта Аркалыка. Работы находятся на завершающем этапе. Основные строительные и инженерные работы в здании терминала уже выполнены. Сейчас строятся аварийно-спасательная станция и диспетчерская вышка, а на взлетно-посадочной полосе продолжается обновление покрытия. Также полностью смонтированы автономная котельная и насосная станция.
Власти региона отмечают, что реализация этих проектов позволит значительно улучшить транспортную доступность города, обновить его инфраструктуру и создать более комфортные условия для жителей и гостей Аркалыка к его юбилею.
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