В Аркалыке завершают строительство аэропорта и обновляют город к юбилею

В Аркалыке продолжается масштабное обновление городской инфраструктуры к 70-летию города. Ход работ во время рабочей поездки проверил аким Костанайской области Кумар Аксакалов, передает BAQ.KZ.

По информации акимата, за последние три года в городе обновили фасады 138 многоквартирных домов. В этом году внешний вид приведут в порядок еще у 50 жилых домов.

Продолжается реконструкция железнодорожного вокзала. Здесь обновляют инженерные сети, залы ожидания, кассовые зоны и санитарные помещения, а также устанавливают современные системы безопасности.

Особое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Уже в этом году Аркалык примет областную летнюю спартакиаду, поэтому сейчас идет капитальный ремонт стадиона «Жігер», где состоятся основные соревнования.

Кроме того, в прошлом году в городе открыли три новых спортивных объекта. Сейчас продолжается строительство крытого хоккейного корта и современного физкультурно-оздоровительного комплекса.

Одним из крупнейших проектов остается строительство аэропорта Аркалыка. Работы находятся на завершающем этапе. Основные строительные и инженерные работы в здании терминала уже выполнены. Сейчас строятся аварийно-спасательная станция и диспетчерская вышка, а на взлетно-посадочной полосе продолжается обновление покрытия. Также полностью смонтированы автономная котельная и насосная станция.

Власти региона отмечают, что реализация этих проектов позволит значительно улучшить транспортную доступность города, обновить его инфраструктуру и создать более комфортные условия для жителей и гостей Аркалыка к его юбилею.