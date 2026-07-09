Нацбанк сделал заявление о кредитах и ипотеке

Правительство, Национальный банк, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и представители бизнеса обсудили ситуацию в экономике Казахстана и дальнейшие меры поддержки, передает BAQ.KZ.

По итогам первых пяти месяцев 2026 года ВВП страны вырос на 3,7%, а ненефтяной сектор – на 5%. Строительная отрасль прибавила 13,4%, а обрабатывающая промышленность – 9%.

Кредиты населению уже растут не так быстро, поэтому новых ограничений вводить не будут

Одной из главных тем встречи стало замедление потребительского кредитования. По словам заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, этот процесс начался еще в 2024 году.

"Темпы потребительского кредитования начали замедляться еще в 2024 году, последовательно снижается и динамика беззалоговых займов. Как следствие, автомобильный рынок, бытовая техника, электроника, сфера услуг и ремонтного строительства переходят к объективной стабилизации после периода ускоренного роста. Важно понимать, что эта тенденция обусловлена не только макропруденциальной политикой, реализуемой с 2025 года, но и естественным насыщением рынка. Потребительское кредитование не создает принципиально нового спроса, а лишь переносит его во времени. При этом сегодня особенно важно придерживаться дифференцированного подхода: ограничивая перегретые потребительские сегменты, одновременно создавать условия для развития отраслей, формирующих долгосрочный экономический рост. Жилищное строительство, качественная ипотека и автомобильная промышленность остаются важными точками роста, обеспечивая развитие смежных производств и сервисов. Главная задача Правительства – повышение производительности труда и рост реальных доходов граждан в ключевых секторах экономики", – сказал Жумангарин.

В Национальном банке подчеркнули, что дополнительного ужесточения условий кредитования пока не планируется.

"Реализованный совместно с АРРФР комплекс мер позволил остановить сверхнормативный рост беззалоговых кредитов, который выступал одним из драйверов инфляции. При этом мы действуем максимально взвешенно. На данный момент, на основе анализа результата уже принятых мер мы приняли совместное решение отказаться от ужесточения требований по КДН и КДД, а также не снижать ГЭСВ по ипотеке. Кроме того, совокупный спрос в экономике сейчас поддерживается за счет позитивного тренда в инвестициях, где более 70% вложений уже приходятся на частный сектор", – заявил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

По его словам, замедление выдачи беззалоговых кредитов стало ожидаемым результатом мер по снижению закредитованности населения и инфляционного давления.

Новые правила для рассрочек

Отдельное внимание участники встречи уделили рынку рассрочек (BNPL). Власти намерены ввести единые правила для компаний, которые предоставляют покупателям возможность оплачивать товары частями. Если рассрочку финансирует третья сторона, на нее будут распространяться требования по защите прав потребителей, даже если такая организация не является банком.

Кроме того, участники встречи договорились продолжить поддержку малого и среднего бизнеса, а также стимулировать банки активнее кредитовать реальный сектор экономики, а не только потребительские займы.