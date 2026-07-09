Окровавленного мужчину с ножом и кирпичом нашли на улице в Алматы

В Алматы ранним утром прохожие обнаружили на улице тяжело раненого мужчину с ножом и кирпичом в руках. Инцидент произошел в микрорайоне Шанырак-2 Алатауского района. Как сообщили в департаменте полиции Алматы, тревожный вызов поступил в Центр оперативного управления от очевидцев. Они рассказали, что на улице находится окровавленный мужчина.

Экипаж патрульной полиции прибыл на место через несколько минут. Информация подтвердилась — пострадавший получил серьезные травмы и потерял много крови. До приезда скорой помощи полицейские оказали мужчине первую помощь, остановили кровотечение, после чего передали его медикам. В сопровождении сотрудников полиции пострадавшего доставили в больницу.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он рассказал полицейским, что отмечал свой день рождения, однако во время застолья между участниками возник конфликт, который перерос в драку. Именно тогда он и получил травмы.

Сейчас сотрудники полиции Алатауского района устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности участников драки. По итогам проверки их действиям будет дана правовая оценка.