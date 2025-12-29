В первые дни нового года в ряде регионов Казахстана изменятся адреса дежурных центров обслуживания населения и спецЦОНов, передает BAQ.KZ.

С 3 января новые адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов будут действовать в Алматы, Шымкенте, Семее, Актобе, Усть-Каменогорске, Уральске, Караганде, а также в области Ұлытау. В Астане изменения вступят в силу с 5 января.

Отмечается, что график работы дежурных центров обслуживания населения остается прежним. В будние дни они будут принимать граждан с 09:00 до 20:00, по субботам — с 09:00 до 13:00.

Дежурные спецЦОНы в будние дни будут принимать заявления с 09:00 до 18:00, при этом выдача готовых документов будет осуществляться до 20:00. В субботу прием заявлений предусмотрен с 09:00 до 12:00, выдача документов — до 13:00.

Казахстанцев просят заранее уточнять актуальные адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов, чтобы корректно спланировать получение государственных услуг в начале нового года.