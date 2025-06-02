В Талдыкоргане продолжается судебный процесс по делу об убийстве Шерзата Полата. На заседании адвокат одного из подсудимых — Дидара Калиахмета — Гаухар Баймуханова заявила, что показания потерпевших Нурымова, Бишимбиевой и Кадыровой противоречат их же словам, озвученным ранее в ходе судебного следствия, передаёт BAQ.KZ.

По словам адвоката, свидетели давали различные и непоследовательные показания, которые не совпадают между собой, а также пытались возложить вину на всех подсудимых, несмотря на расхождения в деталях. В связи с этим защита требует привлечь потерпевших к ответственности по статье 420 УК РК — "Заведомо ложные показания".

"Уважаемый суд, прошу вынести частное постановление о возбуждении уголовного дела в отношении потерпевших и направить его в компетентный орган", — заявила Баймұханова.

Также адвокат указала на сомнительный характер представленных прокуратурой доказательств, назвав их "лишь предположениями". В частности, она подчеркнула, что на видеозаписи видно, как Каржаубай Нурымов трижды выносит нож из магазина.

На этом основании защита потребовала также возбудить уголовное дело против самого Шерзата Полата, а также Нурканата Гайыпбаева и Каржаубая Нурымова по статье 293, часть 3 УК РК ("Хулиганство с применением оружия") и направить постановление в прокуратуру Алматинской области для принятия процессуального решения.