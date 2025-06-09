В Международном аэропорту Алматы прокомментировали информацию, распространяемую в социальных сетях о якобы проводимой распродаже забытых или утерянных вещей пассажиров. Сообщения об этом оказались недостоверными, передает BAQ.KZ.

"Данная информация не является достоверной. Аэропорт Алматы не проводит никаких акций и аукционов подобного рода. Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В администрации аэропорта призвали граждан не поддаваться на провокации и проверять сведения только из официальных источников. Появление подобных фейков может быть попыткой мошенников получить личные данные или деньги обманным путем.