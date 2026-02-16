Суд привлёк Международный аэропорт Алматы к административной ответственности за неисполнение предписания по пожарной безопасности и назначил штраф в размере 500 МРП — 2 162 500 тенге, передает BAQ.KZ.

Как установил суд, воздушная гавань не выполнила требования предписания, выданного 11 ноября 2025 года управлением по чрезвычайным ситуациям Турксибского района. До 9 января нарушения устранены не были, что подтвердили результаты проверки.

В постановлении суда указано, что на территории аэропорта контейнеры были размещены на расстоянии менее 18 метров от зданий и сооружений на западной стороне центра обслуживания Air Astana centre 3.

Кроме того, из-за изменений в планировке сократилась зона действия автоматической пожарной сигнализации и системы пожаротушения в международном терминале Т-2 — в багажном отделении и бытовых помещениях.

19 января специалисты провели контрольную внеплановую проверку, по итогам которой подтвердили неисполнение двух пунктов предписания.

Суд признал аэропорт виновным и назначил административный штраф.