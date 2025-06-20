Пассажиров, планирующих полёты из столицы Казахстана в ближайшие месяцы, ждут серьёзные изменения в расписании рейсов, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Астаны. С 1 сентября по 31 октября 2025 года в столичном аэропорту начнутся масштабные ремонтные работы взлетно-посадочной полосы.

В этот период, с 1 по 4 сентября и с 8 сентября по 31 октября, ежедневно с 10:00 до 18:00 по времени Астаны, полоса будет полностью закрыта для взлётов и посадок. Это повлечёт за собой изменения в графиках рейсов, а также возможные переносы и отмены.

Аэропорт настоятельно рекомендует пассажирам заранее проверять актуальное расписание у своих авиаперевозчиков и планировать поездки с учётом временных ограничений. С 5 по 7 сентября включительно взлетно-посадочная полоса будет функционировать в обычном режиме, и рейсы выполнятся без изменений.

Руководство аэропорта подчёркивает, что ремонт проводится в рамках планового обслуживания аэродромной инфраструктуры - с целью повышения безопасности полётов и улучшения качества обслуживания.

Дополнительный удар по авиасообщению нанесла международная обстановка. В связи с обострением политической ситуации на Ближнем Востоке, авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi приостанавливает полёты по маршруту Астана - Абу-Даби.

Последний рейс из Астаны в Абу-Даби состоится 19 июня 2025 года. Пассажирам, ранее забронировавшим обратные рейсы, предложен альтернативный маршрут через Алматы, либо полный возврат стоимости билета. Для оформления возврата необходимо обратиться в службу поддержки авиакомпании.

Пассажирам рекомендуют внимательно следить за официальной информацией и оперативно уточнять все детали у авиаперевозчиков, чтобы избежать неудобств при планировании поездок.