В связи с плановыми техническими работами, которые пройдут в ночь с 1 на 2 августа 2025 года, пассажиров аэропорта Астаны предупредили о возможных перебоях в доступе к государственным цифровым сервисам и призвали взять с собой оригиналы документов, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в АО "Национальные информационные технологии" (НИТ), с 02:00 до 06:00 по времени Астаны будут временно недоступны такие ключевые платформы, как eGov.kz, eGov Mobile, а также сервисы Национального удостоверяющего центра, системы e-Otinish, E-license и другие порталы Открытого правительства.

Эти меры направлены на повышение стабильности и безопасности цифровой инфраструктуры страны. Однако временное ограничение доступа к электронным документам, в том числе к удостоверению личности в мобильном приложении, может повлиять на прохождение регистрационных и проверочных процедур в аэропорту.

В связи с этим пассажиров настоятельно просят заранее завершить все необходимые действия в онлайн-системах и при себе иметь бумажные версии документов. В НИТ заверили, что все сервисы будут восстановлены сразу после окончания технических работ.