Международный аэропорт Астаны информирует пассажиров о возможных временных ограничениях в работе цифровых госуслуг в ночь с 18 на 19 июля, передает BAQ.KZ.

По сообщению АО "Национальные информационные технологии", с 02:00 до 08:00 будут проводиться плановые технические работы, направленные на повышение стабильности и безопасности электронных сервисов.

В указанный период может быть ограничен доступ к таким платформам, как eGov, мобильное приложение eGov mobile (включая раздел "Цифровые документы"), а также другие государственные онлайн-сервисы, включая e-Otinish и E-license.

Технические работы запланированы в ночное время, чтобы свести к минимуму неудобства для пользователей. Тем не менее, пассажирам, вылетающим в этот промежуток, рекомендуется заранее завершить все нужные операции и обязательно иметь при себе оригиналы удостоверения личности, паспорта, свидетельства о рождении или других необходимых документов, так как доступ к цифровым версиям может быть временно недоступен.

Аэропорт благодарит за понимание и просит отнестись с вниманием к предстоящим изменениям, чтобы избежать задержек при регистрации и посадке.