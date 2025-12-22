Аэропорт Кызылорды отказался от субсидий иностранного инвестора
Аэропорт Кызылорды "Қорқыт Ата" продолжит работать на самоокупаемости без субсидий. Иностранный инвестор Sovico Group не получил управления аэропортом, передаёт BAQ.KZ.
Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев на брифинге в СЦК пояснил, что предложения вьетнамской компании оказались невыгодными для государства.
"Аэропорт сейчас работает без долгов и самостоятельно зарабатывает. Вьетнамский инвестор запросил дополнительное финансирование в виде субсидий, и мы посчитали это неэффективным. Для нас принципиально, чтобы проект был выгоден государству. Если аэропорт функционирует на самоокупаемости, передача его с предоставлением субсидий нецелесообразна", — отметил Налибаев.
Он также рассказал о текущем состоянии аэропорта и планах развития.
"На строительство аэропорта было вложено около 21 млрд тенге, из которых 16,7 млрд - частные инвестиции. С конца 2024 года он полностью функционирует без господдержки. Сейчас выполняются 29 рейсов в неделю в Алматы и Астану, летом открываются сезонные маршруты в Стамбул и Анталью. Аэропорт способен обслуживать до 2 млн пассажиров в год, но устойчивый спрос есть пока только на Алматы и Астану", — заключил он.
