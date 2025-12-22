Аэропорт Кызылорды "Қорқыт Ата" продолжит работать на самоокупаемости без субсидий. Иностранный инвестор Sovico Group не получил управления аэропортом, передаёт BAQ.KZ.

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев на брифинге в СЦК пояснил, что предложения вьетнамской компании оказались невыгодными для государства.

"Аэропорт сейчас работает без долгов и самостоятельно зарабатывает. Вьетнамский инвестор запросил дополнительное финансирование в виде субсидий, и мы посчитали это неэффективным. Для нас принципиально, чтобы проект был выгоден государству. Если аэропорт функционирует на самоокупаемости, передача его с предоставлением субсидий нецелесообразна", — отметил Налибаев.

Он также рассказал о текущем состоянии аэропорта и планах развития.