Аэропорт Усть-Каменогорска привлечён к административной ответственности за установление монопольно высокой цены на авиационное топливо, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на АЗРК.

В 2025 году в рамках антимонопольного контроля было проведено расследование, в ходе которого к ответственности привлечены шесть субъектов рынка. Сумма наложенных штрафов составила 10,1 млн тенге, а 10 млн тенге монопольного дохода конфисковано в пользу государства. Дополнительно вынесены два предостережения с целью предотвращения необоснованного роста цен на уголь.

По словам руководителя Департамента АЗРК по Восточно-Казахстанской области Сауле Бакберген, работа ведомства в 2025 году велась по трём основным направлениям: защита конкуренции, анализ товарных рынков и устранение барьеров для бизнеса.

В целом за год проведено 17 анализов товарных рынков, заключено 18 антимонопольных комплаенс-соглашений с поставщиками продовольственных товаров, устранено 6 проблем на местном уровне, проверено 47 государственных предприятий, выдано 7 предписаний, исполнение которых выполнено в полном объёме.

Департамент продолжает работу по развитию конкурентной среды и защите прав предпринимателей, предупреждая необоснованный рост цен на товары и услуги.