Международный аэропорт Zayed International Airport в Абу-Даби начал поэтапно возобновлять отправку рейсов после нескольких дней серьезных сбоев в авиасообщении, передает корреспондент BAQ.KZ.

По данным системы отслеживания полетов, первым рейсом, отправившимся после возобновления работы аэропорта, стал грузовой самолет, направившийся в Гонконг. Согласно онлайн-табло, борт уже пересек воздушное пространство ОАЭ и в настоящее время находится над территорией Омана.

Позднее из аэропорта вылетели и другие самолеты — к настоящему моменту отправлено как минимум три рейса.

В расписании на 2 марта также предусмотрено выполнение ряда международных пассажирских рейсов. Среди направлений значатся Лондон, Париж, Москва, Амстердам, Дели и Мюнхен, что свидетельствует о постепенном восстановлении авиасообщения после недавних сбоев.

Перебои в работе аэропорта были связаны с закрытием воздушного пространства и напряженной ситуацией на Ближнем Востоке, из-за чего ряд авиакомпаний временно приостановил полеты в регион и из него. Ранее в крупнейших авиационных узлах Персидского залива — Абу-Даби, Дубае и Дохе — были отменены или перенаправлены сотни рейсов. Ограничения коснулись международных перевозчиков и привели к задержкам и отменам рейсов для тысяч пассажиров.

Ожидается, что работа аэропорта будет восстанавливаться поэтапно, по мере стабилизации ситуации и открытия воздушного пространства.