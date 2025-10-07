В Казахстане усилят контроль за пунктуальностью рейсов и защитой прав авиапассажиров в аэропортах Астаны и Алматы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтранспорта.

В последнее время выросло число жалоб на задержки и качество обслуживания, что стало предметом обсуждения на совещании под руководством вице-министра транспорта Талгата Ластаева. Представители авиакомпаний и аэропортов страны совместно рассмотрели проблемы, связанные с задержками, заменой воздушных судов, очередями и некорректным поведением персонала.

Особое внимание уделили необходимости повышения дисциплины выполнения рейсов, особенно в преддверии зимнего сезона, а также запрету на замену самолетов без компенсации для пассажиров эконом-класса. Вице-министр поручил обеспечить обязательный резерв воздушных судов внутри каждой авиакомпании для минимизации сбоев в расписании.

Кроме того, было отмечено, что онлайн-регистрация Fly Arystan открывается за 30 дней до вылета, тогда как регистрация в аэропорту платная, что создаёт сложности для пожилых и маломобильных пассажиров. Для них министерство разработает специальные меры поддержки.

В ближайшие две недели инспекторы Авиационной администрации Казахстана проведут мониторинг работы аэропортов и авиакомпаний, будут отслеживать задержки рейсов и опрашивать пассажиров.