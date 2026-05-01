В Казахстане стартовала национальная экспедиция по животноводству

В Астане стартовал полевой образовательный медиа-проект казахстанской ассоциации животноводов Turan — национальная экспедиция Dala.Camp, передает BAQ.KZ.

Впервые экспедиция, объединяющая обучение в формате реалити-шоу, отраслевую аналитику и производство контента, продлится до 16 мая и охватит как минимум 10 регионов страны.

Маршрут экспедиции проходит через ключевые животноводческие регионы — Павлодарская область, Абай, Восточно-Казахстанская область, Жетысу, Алматинская область, Туркестанская область, Кызылординская область, Улытауская область, Костанайская область и Акмолинская область.

За 16 дней участники преодолеют более 6000 километров и посетят 10 образцовых фермерских хозяйств, охватывающих различные направления отрасли — от репродукции и производства кормов до откорма и переработки.

Проект объединяет около 40 участников и экспертов, включая специалистов, ветеринаров, механиков и медиагруппу. В ходе поездки планируется глубокое изучение реальной экономики животноводства: участники будут работать в полевых условиях, изучать производственные процессы, напрямую взаимодействовать с владельцами хозяйств и отраслевыми экспертами.

Также предусмотрена менторская поддержка, включающая постоянный анализ идей и предложений участников, а также индивидуальную работу с экспертами на протяжении маршрута.

В результате участники не только повысят уровень знаний, но и сформируют чёткое понимание точек входа в отрасль, экономических моделей и возможностей запуска собственных проектов.

Экспедиция Dala.Camp — это национальный полевой медиа-проект, направленный на демонстрацию реального состояния животноводства Казахстана, сильных хозяйств, системных проблем и точек роста. Маршрут выстроен таким образом, чтобы участники получили целостное представление об отрасли. В ходе поездки они изучат мясное и молочное животноводство, овцеводство, коневодство, верблюдоводство, кормопроизводство и переработку. Формат предполагает не лекции, а работу «в поле» — ежедневный анализ экономики хозяйств, общение с их владельцами и разбор бизнес-моделей, — отметил председатель правления ассоциации Turan, руководитель фермы «Береке» и основатель сообщества Dala.Camp Жанибек Кенжебаев.

По его словам, экспедиция призвана объединить фермеров, инвесторов, экспертов, государство и общество вокруг новой повестки развития животноводства как стратегической отрасли будущего Казахстана.

В качестве стратегического партнёра в проекте участвует Nazarbayev University.

Казахстан — одна из стран с наибольшим потенциалом в сфере животноводства. Nazarbayev University обладает научными компетенциями, позволяющими работать непосредственно в отрасли: биотехнологии, технологии работы с эмбрионами, повышение продуктивности животных, переработка, мониторинг земель. Ведущие университеты мира давно работают с реальным сектором, выходя в поле, производство и индустрию. Сегодня Nazarbayev University и NU Impact Foundation делают этот шаг в аграрной сфере Казахстана. В состав экспедиции входят исследователи, биологи и стартапы экосистемы, которые отправляются, чтобы увидеть, услышать и понять, как работает отрасль изнутри. Это первый шаг к предметному диалогу между наукой и агропромышленным сектором, — отметил председатель правления NU Impact Foundation Саят Нусипов.

В рамках маршрута участники посетят значимые объекты истории и культуры Казахстана, что позволит связать экономическую повестку с контекстом страны и её регионов. В их числе Баянаульский национальный парк, гора Ульба, Чарынский каньон, озеро Алаколь, национальный парк Алтынемель и Тургайский трикветр.

Экспедиция рассматривается как отправная точка для новых решений и долгосрочного развития отрасли. Организаторы уверены, что проект повысит интерес к сфере, привлечёт внимание инвесторов и партнёров, а также даст импульс запуску новых проектов в животноводстве, переработке и экспорте.