Аэропорты Казахстана готовят к зимнему сезону 2026–2027 годов
16 Октября 2026, 09:43
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16 Октября 2026, 09:4316 Октября 2026, 09:43
165Фото: Министерство транспорта РК
Под председательством вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева прошло совещание с руководителями аэропортов и авиакомпаний по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов.
Участникам поручено обеспечить готовность аэропортовой инфраструктуры, спецтехники и персонала к работе в сложных погодных условиях. Особое внимание уделено техническому состоянию оборудования, запасам противогололёдных материалов и своевременной очистке взлётно-посадочных полос от снега и наледи.
Также необходимо обеспечить готовность к противообледенительной обработке воздушных судов и установить постоянный контроль за выполнением подготовительных мероприятий для безопасной и бесперебойной работы гражданской авиации зимой.
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