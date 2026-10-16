Аэропорты Казахстана готовят к зимнему сезону 2026–2027 годов

Под председательством вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева прошло совещание с руководителями аэропортов и авиакомпаний по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов.

Участникам поручено обеспечить готовность аэропортовой инфраструктуры, спецтехники и персонала к работе в сложных погодных условиях. Особое внимание уделено техническому состоянию оборудования, запасам противогололёдных материалов и своевременной очистке взлётно-посадочных полос от снега и наледи.

Также необходимо обеспечить готовность к противообледенительной обработке воздушных судов и установить постоянный контроль за выполнением подготовительных мероприятий для безопасной и бесперебойной работы гражданской авиации зимой.