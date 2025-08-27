Аэропорты Казахстана прекратят хранение изъятых предметов у пассажиров
В целях приведения системы авиационной безопасности страны в соответствие с международными стандартами аэропорты Казахстана больше не будут хранить предметы, изъятые у пассажиров при досмотре как запрещённые к перевозке, передает BAQ.KZ.
Такое решение направлено на оптимизацию процессов обслуживания и ускорение прохождения процедур безопасности.
Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с перечнем запрещённых к перевозке вещей, чтобы избежать их изъятия. Среди них: жидкости, аэрозоли и гели в ёмкостях свыше 100 мл, а также продукты без заводской упаковки, включая мёд, варенье, молочные и домашние заготовки. Подробный список опасных предметов доступен на сайтах аэропортов и авиакомпаний.
Изъятые предметы теперь могут быть переданы провожающим или утилизированы.
Соблюдение этих правил позволит пассажирам быстро пройти досмотр, а аэропортам обеспечить безопасность полётов и комфортное пребывание в зале ожидания.
