Агентство Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции провело комплекс антимонопольных мер в отношении субъектов рынка аэропортовых услуг в регионах страны по фактам установления и поддержания монопольно высоких цен при реализации авиационного топлива, передает BAQ.KZ.

Департамент Агентства по Костанайской области завершил расследование в отношении Международный аэропорт Костанай имени Ахмета Байтұрсынұлы по признакам злоупотребления доминирующим положением, предусмотренным подпунктом 1 статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. По итогам расследования в отношении акционерного общества возбуждено административное производство по части 3 статьи 159 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Решением специализированного суда по административным правонарушениям субъект рынка привлечен к административной ответственности. Общая сумма штрафа и конфискации монопольного дохода составила 16,6 млн тенге. Постановление суда вступило в законную силу. Кроме того, в адрес общества внесено предписание о прекращении нарушений антимонопольного законодательства.

Аналогичные меры приняты Департаментом Агентства по Кызылординской области по фактам нарушений, выявленных в деятельности Аэропорт Коркыт Ата. В ходе расследования установлено необоснованное завышение стоимости авиационного топлива, что также квалифицировано как нарушение подпункта 1 статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

По результатам расследования на общество наложен штраф в размере 7,3 млн тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 2,5 млн тенге. Также выдано предписание об устранении нарушений, в рамках исполнения которого цена реализации авиационного топлива снижена с 780 000 тенге до 533 750 тенге без учета налога на добавленную стоимость.

В Агентстве отметили, что принимаемые меры направлены на пресечение злоупотреблений доминирующим положением и формирование справедливых условий конкуренции на рынке аэропортовых услуг.