Стоимость поездки на аэротакси в Alatau City может быть сопоставима с действующими тарифами на обычное такси. Об этом на пресс-конференции в Правительстве сообщил главный исполнительный директор государственного фонда «Alatau City Authority» Алишер Абдыкадыров, передает корреспондент BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли аэротакси доступно по цене для жителей, Абдыкадыров отметил, что сейчас ориентиром служит мировой опыт.

"По мировому опыту сейчас вместимость бывает разная – от 5 до 9 пассажиров. В среднем стоимость на одного пассажира составляет около 1 доллара за километр. Это примерно соответствует ценам на обычные виды такси", – сказал Алишер Абдыкадыров.

По его словам, одним из преимуществ аэротакси станет возможность добираться до нужной точки без пробок.

"Здесь преимущество в том, что можно точно прилетать без пробок. Думаю, для жителей это будет удобно", – отметил он.

Абдыкадыров добавил, что высокий спрос на такие перевозки ожидается не только со стороны жителей, но и туристов. В частности, маршруты могут быть связаны с аэропортом, туристическими локациями и будущими объектами города.

Ранее заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что тестовые полеты аэротакси в Alatau City прошли успешно. Однако перед полноценным запуском проекта необходимо завершить технические испытания, подготовить нормативную базу, определить требования к посадочным площадкам, маршрутам, безопасности и сертификации.