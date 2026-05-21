Когда аэротакси в Alatau City станет доступно жителям, рассказали в Правительстве

Тестовые полеты аэротакси в Alatau City прошли успешно, однако для полноценного запуска проекта необходимо завершить технические испытания и подготовить правила эксплуатации. Об этом на пресс-конференции в Правительстве сообщил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, передает корреспондент BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос журналистов о дальнейших планах по проекту аэротакси, Бозумбаев отметил, что первые испытания показали техническую возможность таких полетов.

"Полеты прошли успешно. Там были как аэротакси, так и доставка различных продуктов питания. По дальнейшим планам необходимо в первую очередь завершить технические испытания", — сказал Канат Бозумбаев.

Для запуска готовят правила и стандарты безопасности

По его словам, Alatau City рассматривается как территория, где будут действовать экспериментальные правовые режимы. Они, в том числе, могут касаться так называемой экономики малых высот.

"Нам необходимо подготовить нормативную и техническую базу: правила эксплуатации, требования к посадочным площадкам, стандарты безопасности и сертификации. Сейчас это все в мире только зарождается", — отметил заместитель Премьер-министра.

Маршруты будут тестировать в разные сезоны

Бозумбаев подчеркнул, что вопрос запуска аэротакси напрямую связан с безопасностью. Перед тем как проект станет доступен для жителей, необходимо протестировать разные маршруты, погодные условия и сезонные особенности.

"Маршрутов очень много. Они будут связаны с горным кластером, аэропортом Алматы, вокзалом Алматы, Капчагайским водохранилищем и другими направлениями. Это все нужно облетать. Должны пройти четыре сезона, потому что это вопрос безопасности", — сказал он.

Он также сообщил, что Казахстан изучает международный опыт, в том числе практику США и Китая, а к работе привлекаются специалисты ведущих компаний.

"В Шанхае, в США такая практика есть, она работает. Мы привлекаем специалистов, сейчас с ними работаем. Это компании AutoFlight из Китая и Joby из США. Все это частные инвесторы, государство в проект не инвестирует," — заявил Бозумбаев.

По его словам, для Правительства главный приоритет — чтобы запуск новых технологий был безопасным для людей, грузов и городской инфраструктуры.

"Для нас важно, чтобы были правила и чтобы ничего не случилось ни с людьми, ни с товарами, ни с грузами", — добавил он.

Напомним, в Alatau City состоялся первый демонстрационный полет аэротакси eVTOL - электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки. Казахстан стал первой страной региона, представившей полноценную экосистему городской воздушной мобильности