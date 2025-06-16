В Алматы полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в обналичивании средств, похищенных с банковских карт граждан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Один из задержанных - иностранец, прибывший в Казахстан специально для участия в преступной схеме.

Дропперы снимали деньги по указаниям из теневых интернет-каналов, передавали часть суммы кураторам и использовали методы конспирации — вплоть до смены внешности.

За короткий срок злоумышленники успели обналичить свыше 45 миллионов тенге. Полицейские изъяли часть украденных денег и проверяют возможную причастность задержанных к другим эпизодам.

По словам начальника управления по противодействию киберпреступности Анеса Калдыбаева, борьба с кибермошенничеством ведется постоянно. Он призвал граждан быть бдительными, не передавать персональные данные и коды посторонним лицам.