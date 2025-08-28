В Астане сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, который подозревается в серии мошенничеств, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По версии следствия, злоумышленник устанавливал доверительные отношения с гражданами, обещая доставить автомобили из-за рубежа по низким ценам и оформить все необходимые документы. Однако, получив крупные суммы денег, он не выполнил своих обязательств, оставив потерпевших без денег и без автомобилей.

Все жертвы мужчины отмечают, что доверились ему, поскольку знали его лично и считали его авторитетным человеком в кругу знакомых. Мужчина использовал это доверие, чтобы завладеть деньгами, не намереваясь выполнить свои обещания. На данный момент установлена его причастность к пяти аналогичным эпизодам мошенничества, общий ущерб составил более 750 тысяч тенге.

По факту мошенничества возбуждено досудебное расследование. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Полиция столицы также напоминает гражданам о важности соблюдения мер предосторожности при крупных сделках. Специалисты настоятельно рекомендуют заключать официальные договоры при передаче значительных сумм денег, проверять надежность контрагентов и немедленно обращаться в полицию при малейших сомнениях.