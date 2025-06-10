Аферисты обещают казахстанцам помощь с жильем и списанием долгов
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В Казахстане фиксируется рост случаев мошенничества под видом "помощи" в оформлении государственных услуг. Злоумышленники обещают ускоренное оформление, гарантированное получение жилья, списание долгов или доступ к льготным кредитам, якобы по государственным программам. Взамен требуют предоплату и исчезают, оставляя жертв без денег и с новыми проблемами, передает BAQ.KZ.
По данным специалистов, мошенники активно используют поддельные сайты, объявления в мессенджерах и соцсетях, звонки от "консультантов" и даже фальшивые документы. В большинстве случаев они ссылаются на несуществующие госпрограммы и законы, подделывают визуальный стиль официальных платформ и выманивают персональные данные.
"Злоумышленники играют на доверии к государству, социальной уязвимости граждан и низкой финансовой грамотности. Особенно часто в их сети попадают пенсионеры, молодые семьи и люди с долговыми обязательствами", — отмечают эксперты в сфере кибербезопасности.
Чтобы избежать обмана, казахстанцам рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности:
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Проверять информацию только на официальных ресурсах: eGov.kz, gov.kz, а также верифицированных аккаунтах госорганов.
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Не переводить деньги незнакомцам без официального договора.
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Не доверять посредникам, работающим исключительно через мессенджеры, чаты и объявления.
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Помнить, что все государственные услуги предоставляются бесплатно или через официальные каналы.
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Быть особенно осторожными с предложениями "вне очереди" или "за плату".
Особое внимание специалисты советуют уделять информированию пожилых родственников, которые чаще других становятся жертвами аферистов. При любом подозрении на мошенничество необходимо обращаться в полицию или по номеру 1414.
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