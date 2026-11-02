В Костанайской области потушили лесной пожар
2 Ноября 2026, 03:21
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2 Ноября 2026, 03:212 Ноября 2026, 03:21
75Фото: BAQ.KZ
В Костанайской области обнаружили и ликвидировали лесной пожар. Возгорание заметили во время наземного патрулирования государственного лесного фонда. По данным экстренных служб, к тушению привлекли сотрудников лесной охраны и специальную технику. Огонь полностью ликвидировали.
Всего 1 ноября в Казахстане зарегистрировали один лесной пожар — в Костанайской области. Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности и не разводить огонь в лесах без необходимости.
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