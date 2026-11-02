Трамп окончательно проиграл суд против WSJ из-за письма Эпштейну

Федеральный суд во Флориде повторно отклонил иск президента США Дональда Трампа к газете The Wall Street Journal и её владельцу Руперту Мердоку. Трамп требовал от издания 10 млрд долларов за публикацию материала о поздравительной открытке, якобы отправленной им финансисту Джеффри Эпштейну. Иск был подан в июле 2025 года.

Трамп обвинял газету в клевете и отрицал, что подписывал письмо Эпштейну, осуждённому за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и торговлю людьми. Первоначально суд уже отклонял иск, однако юристы президента внесли в него изменения и подали повторно. Теперь судья Даррин Гейлс вновь отказал в его рассмотрении. Это означает, что Трамп больше не сможет исправить иск и подать его заново в суд первой инстанции.

Судья указал, что истец не смог доказать злой умысел со стороны журналистов. Кроме того, авторы публикации соблюли журналистские стандарты: запросили комментарий у Трампа и включили его позицию в материал. При этом президент США сохраняет право обжаловать решение.

В сентябре 2025 года демократы из Палаты представителей США опубликовали фотографию открытки, фигурировавшей в статье WSJ. На ней изображён силуэт обнажённой женщины и диалог между «Джеффри» и «Дональдом», заканчивающийся пожеланием новых «чудесных секретов» каждый день. Трамп продолжает отрицать авторство открытки.