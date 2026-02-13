Пожилая жительница Павлодара оказалась в шаге от того, чтобы передать все свои накопления аферистам, которые действовали под видом сотрудников государственного органа, передает BAQ.KZ.

По словам пенсионерки, неизвестный мужчина позвонил ей и представился сотрудником Агентства по финансовому мониторингу. Он сообщил, что в отношении нее якобы могут возбудить уголовное дело за помощь «дропперам». Несмотря на то что женщина уже 13 лет находится на пенсии, она сильно испугалась и начала строго выполнять указания злоумышленников.

В течение двух дней мошенники звонили ей, запрещали кому-либо рассказывать о происходящем и требовали держать телефон постоянно включенным. Затем они заказали для нее такси и отправили в банк, чтобы она сняла деньги, обменяла их на доллары и перевела в Грузию. Кроме того, женщине заранее подсказали, какую легенду придумать для сотрудников банка, чтобы не вызвать подозрений.

Однако в банке кассир заподозрила неладное, задав пенсионерке уточняющие вопросы о цели перевода. После этого была вызвана служба безопасности и полиция. Как выяснилось, женщина все это время находилась под давлением телефонных мошенников.

В департаменте полиции отмечают, что пожилые люди часто становятся жертвами подобных схем из-за доверчивости, слабой ориентированности в цифровых технологиях и склонности к панике. Граждан призывают помнить, что сотрудники банков и государственных органов не требуют по телефону передавать коды подтверждения или переводить деньги.

Также рекомендуется обращать внимание на поведение пожилых людей в банках: если человек выглядит встревоженным или действует по чьим-либо указаниям по телефону, необходимо сразу сообщить об этом сотрудникам финансовой организации или вызвать полицию. Равнодушие в таких ситуациях может привести к тяжелым последствиям.