АФМ: расследование в отношении сына Нурлана Нигматулина приостановлено
Сегодня, 12:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:10Сегодня, 12:10
82Фото: Ж. Куспанов, 365info.kz
Агентство по финансовому мониторингу РК подтвердило, что уголовное дело в отношении сына бывшего спикера Мажилиса находится в производстве, однако его рассмотрение приостановлено из-за международного следственного поручения, передаёт BAQ.KZ.
Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что изменений в расследовании нет.
"Никаких изменений нет. Как ранее сообщалось, в производстве имеется уголовное дело, находящееся в Департаменте экономических расследований города Алматы. Дело прервано в связи с направлением международного следственного поручения", — прокомментировал Елемесов.
Самое читаемое
- Сиамские близнецы Эбби и Бриттани стали мамами — СМИ
- Экс-депутата маслихата Шымкента объявили в розыск
- Трагедия в Лиссабоне: фуникулер "Глория" сошел с рельсов, есть погибшие
- Юный теннисист из Казахстана ворвался в четвертьфинал US Open
- Казахстан и Китай построят солнечную электростанцию на 300 МВт в Туркестанской области