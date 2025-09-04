Агентство по финансовому мониторингу РК подтвердило, что уголовное дело в отношении сына бывшего спикера Мажилиса находится в производстве, однако его рассмотрение приостановлено из-за международного следственного поручения, передаёт BAQ.KZ.

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что изменений в расследовании нет.