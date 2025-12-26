Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении директора ТОО "АлбаСтройДор" Ким С.Г. по факту хищения имущества АО "АрселорМиттал Темиртау", правопреемником которого является АО "Qarmet", передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточняется, в 2015 году между АО "АрселорМиттал Темиртау" и ТОО "АлбаСтройДор" был заключен договор на переработку доменного шлака без права распоряжения остаточными продуктами переработки. Несмотря на условия соглашения, Ким С.Г., используя свободный доступ к производственным объектам, организовал схему хищения доменного присада и кускового чугуна с территории предприятия.

По данным следствия, для обеспечения беспрепятственного вывоза похищенного имущества к преступной схеме было привлечено аффилированное охранное предприятие ТОО "Кузет 2050". Его сотрудники, как отмечают в Агентстве по финансовому мониторингу, фактически обеспечивали бесконтрольный доступ автотранспорта на территорию завода.

Похищенная продукция, согласно материалам расследования, легализовывалась через подконтрольные компании ТОО "ГлобалСпецТорг" и ТОО "ЦентрОптСнаб". В результате противоправных действий было похищено более 31 тысячи тонн продукции на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге.

Подозреваемый Ким С.Г. санкцией суда помещен под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается, добавили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.